“Io che all’italiano sono affezionato, ho sempre pensato che la difesa sia qualcosa che si mette in campo quando di fronte a noi c’è un pericolo. Qualcuno che ti aggredisce. Signora presidente, onorevole Meloni, risponda a una domanda e risponda da madre a una domanda che io le faccio da padre. Da che cosa dobbiamo difenderci? Dai 100 bambini che in quella stiva sono finiti in fondo al mare Jonio, dai bambini morti a Cutro?“. Lo ha chiesto il deputato di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, alla presidente del Consiglio, dopo l’informativa di quest’ultima in vista del Consiglio europeo.