Poco più di una comparsata è quella concessa oggi dall’onorevole Antonio Angelucci. Ed è già notizia vederlo entrare a Montecitorio, dato che il deputato della Lega vanta tra le percentuali di presenza tra le più basse tra i parlamentari. L’imprenditore della sanità privata ed editore di vari quotidiani di destra non conferma l’indiscrezione, trapelata negli scorsi giorni, che vorrebbe l’attuale portavoce di Giorgia Meloni, Mario Sechi, lasciare l’attuare incarico per andare a dirigere Libero. “Questo lo sta dicendo lei” risponde Angelucci alla domanda se conferma i rumors. “Non so niente”, ripete più volte e “non ci provate” dice ai cronisti, prima di lasciare Montecitorio a bordo della sua Ferrari.