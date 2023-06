La protesta dei facchini che lavorano in appalto per Mondo Convenienza si estende dai magazzini di, dove prosegue da 25 giorni, a. Uno sciopero che doveva durare solo un giorno, quello dei facchini della ditta RL2 che gestisce anche le consegne di Mondo Convenienza a, che è diventatodopo che i lavoratori in sciopero denunciano di essere stati aggrediti e feriti. “Siamo stati attaccati con– denuncia un lavoratore che è stato investito da un furgone e preso a calci in faccia e sulla schiena – mentre stavamo protestando pacificamente dentro al magazzino, non abbiamo mai visto le facce di chi ci ha aggredito, certamenteche solitamente lavorano a Bologna”. Quella che per il Si Cobas ha tutte le caratteristiche di “”, per l’azienda è invecescaturita tra alcuni camionisti che intendevano effettuare le consegne e chi protestava, in maniera “illegale e provocatoria”, scrive la RL2, società di logistica alla quale il sindacato e i lavoratori contestano di assumere con contratti multiservizi “assolutamente inadeguati”. Tra gli aggrediti, a Bologna, anche un fotografo di Repubblica, al quale è stato detto da una persona che aveva appena inseguito e preso a calci un lavoratore: “Se mi fotografi ti rompo la macchina e ti butto in tangenziale”.