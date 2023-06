Con una bottiglia di vetro, usata come un piccone, ha sfondato il vetro di un gabbiotto dell’Atm, usato dal personale in servizio nei mezzanini della metropolitana milanese. La donna, probabilmente sotto l’effetto dell’alcool, ha iniziato ad inveire contro il personale Atm della fermata MM2 Porta Garibaldi, per poi passare all’azione sotto lo sguardo stupito dei passanti. Il video è stato diffuso dalla pagina Instagram Milano Bella da Dio.