Incidente in monopattino per la deputata del Pd Debora Serracchiani. La parlamentare, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo del mezzo mentre girava per le vie di Lignano Sabbiadoro (in provincia di Udine) nella serata di sabato 24 giugno e si è schiantata contro la parte posteriore di un veicolo. Ha riportato una distorsione al ginocchio. “Siate prudenti!” – commenta Serracchiani parlando con i giornalisti del Messaggero Veneto che ha riportato la notizia – Soprattutto quando guidate un mezzo, anche se si tratta di un monopattino. Mi sento di raccomandarlo di cuore, dopo la disavventura che mi è capitata a Lignano”.

La deputata Pd ha ringraziato i suoi soccorritori :”Polizia locale e sanitari sono intervenuti con rapidità e professionalità, dopo le prime cure che mi hanno prestato al punto di primo intervento di Lignano, farò altri accertamenti”.