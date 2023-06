Il salario minimo legale in Germania dovrebbe aumentare di 41 centesimi, arrivando a 12,41 euro l’ora all’inizio del 2024. La raccomandazione per l’aumento arriva dalla Commissione sul salario minimo composta da rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati. In un’ulteriore fase, il limite salariale inferiore sarà aumentato a 12,82 euro dal 1° gennaio 2025. La raccomandazione non è stata formulata all’unanimità, riportano i media tedeschi. I rappresentanti dei lavoratori in Commissione sono contrari a quello che considerano un aumento insufficiente.

La raccomandazione deve ancora essere attuata con decreto del ministro federale del lavoro Hubertus Heil, previsto per il prossimo autunno. Quasi sei milioni di lavoratori saranno probabilmente interessati direttamente dall’aumento. Normalmente si tratta di una formalità, ma visto il disaccordo sul tema, ci sono ora dei dubbi. Lo scorso 1 ottobre 2022, il governo Spd-Verdi-Fdp aveva alzato, in via eccezionale direttamente tramite una legge, il salario minimo da 10,45 euro a 12 euro all’ora.