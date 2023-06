“Siamo in pericolo di regressione dei diritti non solo in Italia con questo governo ma anche in Europa. Il Pd sarà in tuti i luoghi dove si difendono i diritti e dove si chiede una legge contro l’odio”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein che nel pomeriggio di sabato 24 giugno ha partecipato al Milano Pride 2023. Migliaia di persone hanno riempito le strade dopo il no al riconoscimento delle famiglie arcobaleno di Padova e Milano. “L’atto della procura di Padova non è arrivato nel 2017, ma oggi. Perché proprio adesso? Forse è cambiato il clima politico?” si chiede Zan mentre Schlein avverte: “Le persone discriminate per l’identità di genere non possono più aspettare”