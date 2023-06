“È successa una cosa grave ieri (22 giugno, ndr), la maggioranza ha votato contro un ordine del giorno per salvare i 4,6 miliardi del Pnrr destinati a nuovi nidi e scuole dell’infanzia. È un grave paradosso vedere il primo governo guidato da una presidente del Consiglio donna lavorare contro i nidi, la conciliazione dei tempi di vita e l’occupazione femminile”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del convegno dei Giovani imprenditori Confindustria, a Rapallo. “Sono felice di essere qui e di avere l’occasione di condividere l’appello a fare presto sull’attuazione del Pnrr. È un’occasione unica e irripetibile per l’Italia”. Poi ha affrontato anche il tema del Mes. “Noi continuiamo a insistere che ci sia responsabilità, che si diano risposte a quell’Italia che fa più fatica e anche sulla questione del Mes auspichiamo una ratifica celere. Non è solo una questione di credibilità del Paese, ma anche di rispettare il principio che i patti vanno rispettati”.