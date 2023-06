Dal 1997 assegna riconoscimenti ai grandi protagonisti dello sport, ma anche a personalità che si sono distinte in vari ambiti, a partire da quello culturale. Giunto quest’anno alla venticinquesima edizione, il Premio Sportilia 2023 verrà assegnato il prossimo 11 luglio nella tradizionale sede di Santa Sofia (provincia di Forlì-Cesena): tra i premiati di quest’anno nomi di primo piano della stagione sportiva appena conclusa: su tutti Luciano Spalletti, il tecnico fresco vincitore dello scudetto del Napoli. Altre figure dello sport che riceveranno il prestigioso riconoscimento sono Beppe Saronni, Antonio Cabrini, Daniele Doveri, Carolina Morace.

E poi ci sono le personalità della cultura e della comunicazione. Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, opinionista televisivo, scrittore e drammaturgo (reduce dal successo del libro E pensare che c’era Giorgio Gaber) è stato scelto per l’assegnazione del Premio per aver dimostrato nella sua carriera “competenza della materia, rigore professionale e onestà di pensiero”. Insieme a Scanzi saranno premiati anche Francesco Lijoi, uno dei maggiori chirurghi ortopedici italiani, Ettore Sansavini, manager della sanità privata, e l’imprenditore Giuseppe Silvestrini. A condurre la serata il giornalista e scrittore forlivese Marino Bartoletti, e la presentatrice di Pressing ,Monica Bertini, accompagnati dalla top model Sylvia Rodrigues, madrina della manifestazione.

“Con la speranza che l’estate si lasci alle spalle questo drammatico momento, noi come Comitato Premio Sportilia vogliamo pensare positivo per rimettere in moto quanto di proficuo costruito con sacrificio negli anni passati. Ciò per ridare alla nostra gente, dopo un periodo di rinunce e sofferenze – prima il Covid, poi l’alluvione – momenti di svago e felicità, oltre a promuovere nuovamente i valori culturali e sociali per il nostro territorio”, ha dichiarato il patron della manifestazione Franco Aleotti, sottolineando la presenza di grandi campioni dello sport e delle professioni.