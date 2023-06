La Polizia ha arrestato un cittadino egiziano di 43 anni con precedenti per rapina impropria, lesioni personali e minacce, resosi responsabile di una rapina pluriaggravata ai danni di un anziano, consumatasi nei parcheggi sotterranei di un centro commerciale nel marzo scorso.

Il 43enne ha seguito la vittima mentre si recava per recuperare la propria automobile, riuscendo a entrare dal lato passeggero all’interno dell’auto e, dopo aver strattonato più volte l’84 enne, gli ha puntato un coltello alla gola facendosi consegnare del denaro per poi, costringerlo a mettere in moto l’auto per allontanarsi dai parcheggi. Una volta all’esterno, il rapinatore approfittando di un momento di arresto della corsa nei pressi di un incrocio, è sceso dall’autovettura, scappando.

I poliziotti di via Satta, oltre alla raccolta di ogni elemento utile sul luogo del reato, hanno focalizzato particolare attenzione su una scrupolosa analisi dei filmati di videosorveglianza, grazie ai quali, nonostante la presenza di un adeguato camuffamento – che per colori e tipologia è risultato non comune – ha reso possibile l’identificazione del 43enne.