Un’inchiesta anticorruzione nata da un’indagine per traffico di droga porta all’arresto dell’ex numero uno delle Dogane e di uno che ha fatto per tre legislature il deputato della Lega. Su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Bologna la procura di Forlì ha arrestato e posto ai domiciliari Marcello Minenna, già direttore dell’Agenzie delle Dogane, ex assessore al Bilancio a Roma coi 5 stelle e attualmente assessore all’Ambiente nella giunta di centrodestra della Regione Calabria. Agli arresti anche Gianluca Pini, parlamentare del Carroccio tra il 2006 e il 2018, ora diventato imprenditore, attivo prima nella ristorazione e poi nel settore delle mascherine durante la pandemia. L’inchiesta ha coinvolto anche funzionari della prefettura di Ravenna e dell’Ausl Romagna: in totale sono stati emessi 34 provvedimenti cautelari.

L’indagine – Gli investigatori lavoravano fin dal 2020 su un gruppo di albanesi che si occupava di traffico di droga. L’indagine parte nel gennaio del 2020 da un sequestro di 28 chili di cocaina, trovati su un camion che proveniva dal Belgio. Gli inquirenti scoprono che in quella storia aveva un ruolo anche un imprenditore di Forlì, con precedenti penali, attivo nel settore degli autostrasporti. Grazie alle intercettazioni telefoniche e ambientali gli investigatori hanno scoperto un “forte e consolidato rapporto personale e d’affari tra il soggetto intercettato e un ex parlamentare della Repubblica non più in carica dal 2018 e attualmente imprenditore”, si legge nel comunicato della procura, in cui non compaiono i nomi delle persone arrestate, come prevede la direttiva sulla presunzione d’innocenza, cioè il bavaglio varato dall’ex ministra Marta Cartabia. L’ex parlamentare il cui nome non è riportato, infatti, è Pini il quale, secondo gli inquirenti – gestiva “una rete di rapporti che gli ha permesso, tra l’altro, di ottenere un appalto milionario dall’Ausl Romagna per la fornitura di dispositivi medici (attività rispetto alla quale non sussisteva alcuna specifica attitudine aziendale) lucrando così anche sulla crisi pandemica del 2020“. Il riferimento è al fatto che dalla ristorazione Pini era passato, nel periodo della pandemia, alle mascherine provenienti dalla Cina: aveva ottenuto un appalto da quattro milioni di euro dalla Regione.

L’affare delle mascherine svelato dal Fatto.it – Solo che le mascherine che arrivavano dalla Cina aveva bisogno di essere sdoganate: e qui entrava in gioco Minenna. Gli investigatori sono convinti di aver ricostruito quelli che considerano “comprovati rapporti corruttivi” tra Pini e l’ex numero uno dell’Agenzia delle Dogane, oltre che con poliziotti e funzionari della prefettura. Secondo la procura tra Pini e Minenna c’era un “pactum sceleris“: il primo si sarebbe mosso per accreditare Minenna “all’interno della Lega in modo venisse considerato un uomo di quel partito e gli prometteva la conferma della nomina a Dg dell’Agenzia delle Dogane a seguito del cambio del governo, che effettivamente otteneva”. Minenna, continuano i pm,”accettava le promesse in cambio dell’asservimento della sua funzione pubblica”, in particolare “alle richieste di Pini in occasione di importazione di merci” fra cui le mascherine al centro dell’inchiesta. Secondo le accuse l’ex direttore delle Dogane “metteva a servizio di Pini l’esercizio della sua funzione pubblica sia intervenendo egli stesso con gli uffici territoriali per risolvere le problematiche di Pini sia dando ordini ai suoi più stretti collaboratori, dirigenti nazionali dell’Agenzia delle Dogane, di mettersi disposizione” dell’ex parlamentare della Lega “per risolvergli i problemi che l’imprenditore aveva in fase sdoganamento della merce ovvero in fase di accertamenti da parte dei funzionari territoriali delle dogane”. La vicenda era stata svelata dal ilfattoquotidiano.it. Alle nostre domande sul legame con Minenna, Pini aveva replicato negando favori per sdoganare mascherine cinesi: “Non mi pare che abbia un ruolo operativo nelle certificazioni e sui controlli. Non gli ho sollecitato nulla comunque, e sono andato a trovarlo in sede a Roma solo una volta, quando avevo una mezz’oretta libera”. Resta da capire come poteva Pini accreditare Minenna nei ranghi della Lega: l’ex deputato, infatti, era da tempo in rotta con Matteo Salvini e non si è mai iscritto alla Lega per Salvini premier, rimanendo un sostenitore del vecchio Carroccio a trazione settentrionale.

Occhiuto: “Minenna dimostrerà la sua estraneità” – Dopo l’arresto Minenna è stato sospeso dall’incarico di assessore all’Ambiente della Regione Calabria. “A seguito della sospensione, automatica e prevista dalla legge, dell’assessore Marcello Minenna, ho fatto mie le sue deleghe in modo che il lavoro della Regione possa andare avanti nelle prossime settimane senza particolari scossoni”, dice il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, n apertura della seduta del Consiglio regionale. “La giustizia – ha aggiunto Occhiuto – farà il suo corso. Rispetto l’operato della magistratura, ma allo stesso tempo voglio confermare la mia fiducia a Marcello Minenna, che in questi mesi in Calabria ha svolto molto bene il proprio lavoro, in modo particolare per quanto riguarda i fondi comunitari. I fatti che gli vengono contestati dalla Procura di Forlì riguardano il periodo in cui Minenna è stato direttore dell’Agenzia delle Dogane. Sono certo che dimostrerà la sua estraneità”.