José Mourinho non ha proprio digerito l’arbitraggio dell’inglese Anthony Taylor. Il tecnico portoghese nel garage dello stadio Puskas Arena ha incontrato il presidente della commissione arbitrale Uefa Roberto Rosetti e proprio il direttore di gara e la squadra arbitrale di Siviglia-Roma e va giù duro: “Congratulazioni. Sei una disgrazia”, dice lo Special One. Si avvicina Rosetti che prova ad abbracciarlo e placarlo, ma Mou insiste: “You are a fucking disgrace”.

Mou fa poi vedere a Rosetti un video sul cellulare, poi si riavvicina agli arbitri dicendo loro: “Anche Rosetti ha detto che non era rigore e tu non sei stato capace”, riferendosi probabilmente all’episodio di Ibanez su Ocampos, con il Var che ha tolto il rigore precedentemente assegnato dal direttore di gara al Siviglia. Ma Rosetti imbarazzato si dissocia. A questo punto il tecnico potrebbe anche essere sanzionato.

Il tecnico portoghese, oltre al rigore prima assegnato e poi tolto solo grazie all’intervento del Var, si era molto arrabbiato durante il match anche per il rigore non assegnato alla Roma per il tocco di mano di Fernando quando il risultato era sull‘1-1. Taylor ha anche sbagliato a non assegnare un calcio d’angolo ai giallorossi dopo l’occasione capitata sui piedi di Andrea Belotti, il cui tiro è stato deviato in maniera decisiva da Yassine Bonou.