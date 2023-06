Ha detto di avere bisogno di qualche partita in più per adattarsi all’erba e presentarsi al meglio al via di Wimbledon. E per questo la vittoria all’esordio dell’Atp 500 di Halle rappresenta una tappa cruciale: Jannik Sinner avanza al secondo turno del torneo sull’erba tedesca. L’azzurro numero 9 del mondo supera il francese Richard Gasquet con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-2 dopo due ore e mezza di gioco. Una battaglia lunga e faticosa, contro un avversario che però aveva le carte in regola per mettere in difficoltà Sinner: il 37enne francese solo una settimana fa a Stoccarda ha sconfitto Stefanos Tsitsipas. Adesso agli ottavi di finale Sinner sfiderà l’altro azzurro Lorenzo Sonego, altrettanto bravo a superare il russo Aslan Karatsev con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-2 in un’ora e 56 minuti. Il 28enne torinese dopo una primavera su alti livelli comincia ad riavvicinarsi alla top 30 della classifica mondiale.

“Solitamente mi servono un paio di settimane per sentirmi meglio sull’erba”, ha spiegato Sinner ai microfoni dell’Atp. Il numero 1 d’Italia ha analizzato il suo gioco in vista di Wimbledon: “Bisogna adattarsi velocemente perché la stagione sull’erba non dura molto, l’anno scorso ho giocato un buon tennis a Wimbledon ma prima avevo perso al primo turno in alcune occasioni – ha proseguito il 21enne altoatesino – Ogni vittoria su questa superifcie può darmi fiducia. Non sento la pressione di fare come nella scorsa stagione, non ho nulla da difendere quindi semplicemente scendo in campo con il sorriso che è la cosa più importante in questo momento”. Un anno fa sull’erba londinese Sinner aveva centrato per la terza volta in carriera i quarti di finale in un torneo dello Slam, battendo Carlos Alcaraz e arrendendosi solo al quinto set contro il futuro campione Novak Djokovic.