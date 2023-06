Torna Italia a 5 Stelle, la “festa” del Movimento. Sospeso negli anni del Covid, il tradizionale raduno nazionale del M5S tornerà in scena in una data da definire tra settembre e ottobre, quattro anni dopo l’ultima edizione tenutasi a Napoli. Nell’ottobre 2019, fu l’allora leader Luigi Di Maio a volere che l’appuntamento si svolgesse nella sua regione. E fu proprio da Napoli che Beppe Grillo “strigliò” eletti e attivisti sulla necessità di stare al governo con il Pd, nell’allora neonato governo giallorosso. Sembra passata un’era geologica, da quel palco. Ma ora Conte ha chiesto ai suoi di riorganizzare la festa, con l’obiettivo di rafforzare lo spirito identitario degli attivisti e attrarre nuovi iscritti, accompagnando così la (faticosa) riorganizzazione sui territori. “Un processo che richiederà degli anni” ha spiegato ai suoi l’ex premier.

Nell’attesa, ecco Italia a Stelle, al cui progetto sta già lavorando l’ex sottosegretario Gianluca Castaldi, veterano abruzzese. Non a caso la meta più probabile per la festa ad oggi è l’Abruzzo, dove il prossimo anno si voterà per la Regione. Ma è tutto ancora da stabilire. Compresa la durata dell’evento (due o tre giorni) e la sua tempistica. In diversi spingono per tenere il raduno il 4 ottobre, anniversario della nascita del Movimento. Ma l’ipotesi di anticipare tutto a settembre non è assolutamente da scartare. Nei prossimi giorni, spiegano diverse fonti, si entrerà nel vivo del lavoro preparatorio. “Il tempo è pochissimo” ammettono. E Conte, dopo il buon esito del corteo di sabato scorso a Roma, ha fretta di un nuovo bagno di folla. Perché le elezioni Europee del prossimo anno sono già un suo chiodo fisso.