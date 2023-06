Niente diretta tv per la commemorazione di Silvio Berlusconi prevista domani in Aula, alla Camera, alle 10.30. Decisivo il ‘no’ del Movimento cinque stelle. E’ quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio tenutasi oggi. Tutti i partiti, raccontano fonti parlamentari, erano pronti a dare l’ok alla diretta ma in questi casi serve l’unanimità.

Anche alla Camera dei Deputati, così come è stato per il Senato, il M5s parteciperà in silenzio alla commemorazione presenziando però dai banchi dell’opposizione per rispetto nei confronti della famiglia e della comunità politica. Non sarà presente il leader del Movimento, Giuseppe Conte, impegnato oggi e per tutta la giornata di domani, in un tour in Molise a sostegno del candidato del centro sinistra alle regionali, Roberto Gravina.