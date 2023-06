È stata trafugata da una chiesa in Baviera la croce pettorale di Papa Benedetto XVI. Si tratta di una delle insegne episcopali che era stata lasciata in eredità alla chiesa di St. Oswald di Traunstein, dove Joseph Ratzinger ha vissuto da giovane. Il furto, secondo la Polizia criminale bavarese (Lka), è avvenuto tra le 11.45 e le 17.00 di lunedì 19 giugno e ha riguardato anche una somma di denaro portata via dalla teca di riviste all’interno della parrocchia di Traunstein, in Germania.

Le forze dell’ordine hanno invitato chiunque possa aver visto persone sospette nei pressi della parrocchia a farsi avanti, e, come dichiarato da un portavoce, non escludono “la possibilità che si tratti di un atto mirato“. Il valore della croce, probabilmente placcata in oro e contenente una pietra preziosa, non è stato ancora reso noto, ma l’Lka ha sottolineato come, per la chiesa cattolica, il valore dell’oggetto religioso non sia quantificabile.