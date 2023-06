È rimasto bloccato in mare con 700 passeggeri a bordo il traghetto Moby Wonder che avrebbe dovuto attraccare questa mattina, 20 giugno, al porto Isola Bianca di Olbia, e che ha invece subito un black out generale a due ore dalla partenza da Genova. Intorno alle 23,15 i motori si sono spenti, l’intera nave è rimasta senza acqua e senza luci, se non quelle di emergenza. La capitaneria di porto l’ha soccorsa verso le 4,40 del mattino, quando è stata agganciata da un rimorchiatore. Verso le 5 l’equipaggio è riuscito a ripristinare i generali per alimentare elettricamente la nave e riavviare i servizi dei motori principali, ma precauzionalmente la nave è stata fatta rientrare in porto.

Dalla compagnia fanno sapere che non si è verificata nessuna criticità per i passeggeri, ai quali “è stata data la massima assistenza, offrendo, a coloro non l’avessero prenotata, la cabina sino ad esaurimento delle stesse, dando priorità alle persone a mobilità ridotta, anziani, donne in stato interessante e alle famiglie con bambini”. Stando alla ricostruzione dell’azienda, “a partire dalla serata di ieri a tutti i passeggeri è stata offerta l’acqua, questa mattina la colazione e, in attesa di essere riprotetti sul Moby Aki, è stato offerto a tutti il pranzo al self service. Una volta imbarcati, a tutti i richiedenti, è stato offerto un altro pranzo e questa sera sarà data anche la cena”.