La scelta di dare la fascia di capitano a Romelu Lukaku non è andata giù a Thibaut Courtois: scoppia il caos nel ritiro del Belgio. Il portiere del Real Madrid ha salutato i compagni e se n’è andato, in aperta polemica con le decisione presa dal neo commissario tecnico Domenico Tedesco. La Federazione non ha spiegato il motivo dell’assenza, ma secondo i media belgi la ragione è appunto la grande delusione per non aver ricevuto la fascia di capitano nella partita contro l‘Austria. In assenza dell’infortunato Kevin De Bruyne, infatti, Tedesco ha scelto di premiare Lukaku, che ha risposto segnando il pareggio del Belgio.

La vicenda però ora apre una grossa grana nello spogliatoio dei Diavoli Rossi, che già sono alle prese con una difficile ricostruzione dopo un decennio di grandi aspettative tradite da delusioni cocenti nelle varie edizioni di Europei e Mondiali. Secondo il quotidiano Het Nieuwsblad, Courtois – che ha giocato 102 partite con il Belgio – irritato dalla decisione non si è presentato nell’hotel della squadra per preparare la partita contro l’Estonia, valida per le qualificazioni europee. Il ct Tedesco aveva annunciato sabato che sarebbe toccato proprio a Courtois indossare la fascia contro l’Estonia. Il portiere dello Strasburgo Matz Sels dovrebbe ora sostituirlo tra i pali.