A Montefiascone, in provincia di Viterbo, il costone di un terrapieno è crollato sulla struttura di un ristorante-pizzeria. Secondo le prime ricostruzioni, due persone che si trovavano in un locale del retrocucina sono rimaste intrappolate sotto le macerie cadute sull’edificio. Come riporta l’Ansa un uomo è deceduto mentre un altro è stato trasferito all’ospedale di Belcolle di Viterbo in codice rosso per trauma cranico e trauma toracico. Lo si apprende da fonti del 118. La vittima è il titolare del ristorante. Ferito, invece, il cuoco che non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale del 118, quello della protezione civile e la polizia locale, per gestire il traffico che è stato interdetto. Gli interventi sono ancora in corso.

Articolo in aggiornamento