L’Italia conquista il terzo posto l’edizione 2022-2023 della Nations League, confermando il risultato della precedente edizione del torneo europeo. Gli azzurri battono 3-2 l’Olanda nella finalina disputata allo stadio De Grolsch Veste di Enschede. Buona prova della nazionale di Mancini che inizia fortissimo il match. Al 6′ passa in vantaggio con Dimarco, che segna con un sinistro incrociato a mezza altezza sul secondo palo su assist di Raspadori. L’Italia nei minuti successivi continua a macinare gioco e al 20′ arriva il raddoppio, realizzato da Frattesi, che controlla di petto sul filo del fuorigioco e poi segna di sinistro. Gli azzurri chiudono così in vantaggio di due reti il primo tempo.

A inizio della ripresa la squadra di Mancini soffre la reazione dell’Olanda che cresce e riapre tutto al 68′ accorciando le distanze con la rete di Bergwijn, che si libera in area con un dribbling e poi batte Donnarumma con un sinistro preciso. E’ però Chiesa, entrato pochi minuti prima, a segnare la terza rete per l’Italia al 72′, con un una bella giocata in contropiede. Ma la nazionale di Koeman non si arrende: nel finale di gara, dopo un gol annullato a Weghorst per fuorigioco, l’Olanda segna il suo secondo gol con un sinistro sotto la traversa da parte di Wijnaldum. L’Italia resiste nell’interminabile recupero di oltre dieci minuti e conquista così la vittoria nella finalina. Alle 20.45 a Rotterdam la finale tra Spagna e Croazia.

“Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo siamo un po’ calati. Abbiamo fatto tutti uno sforzo enorme, i ragazzi sono veramente stanchi tutti. E’ stata una buona prova, le indicazioni sono buone”. E’ stato il commento del ct della Nazionale Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport. “Abbiamo soluzioni di gioco interessanti, abbiamo cambiato un bel po’ nel secondo tempo, con Chiesa e Zaniolo diventiamo più forti fisicamente. Nel primo tempo eravamo più leggeri e rapidi, a metà campo abbiamo retto bene e la difesa ha combattuto fino alla fine – ha aggiunto – E’ stato importante vincere, era sempre una partita importante”.