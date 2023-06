Terminato il suo intervento dal palco della manifestazione del Movimento 5 Stelle ‘Basta vite precarie’ il fondatore del Movimento Beppe Grillo, prima s’intrattiene nel retro palco dove abbraccia calorosamente Virginia Raggi e poi parla a lungo con Giuseppe Conte.

Ai militanti lamenta i tanti processi che ha in corso. “Ho 157 processi da quelli che abbiamo mandato via dal Movimento”, poi scambia qualche battuta con i cronisti. “Sul governo Meloni il mio giudizio è sospeso, vediamo. Non ho risposte – dichiara Grillo – perché io vedo altre cose che sono immense mentre noi parliamo di piccoli progetti. Serve – sostiene un reddito universale incondizionato contro i danni sull’occupazione che farà l’intelligenza artificiale ”. Poi Grillo si sofferma sull’attuale stato del M5S. “In questo momento dormiente ma sento che basta un niente per risvegliarci” si conceda Grillo.