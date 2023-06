Elly Schlein scende in piazza col M5s contro il precariato e i “riformisti” dem le dichiarano guerra. La minoranza si scaglia contro la scelta della segretaria di farsi vedere alla partenza del corteo di sabato a Roma, approfittando delle discusse parole di Beppe Grillo, che dal palco della manifestazione ha invitato gli attivisti a formare “brigate di cittadinanza“ e mettersi il “passamontagna” per andare “di nascosto a fare i lavoretti, sistemare marciapiedi, aiuole, tombini”. Una gag che ha innescato il riflesso pavloviano di giornali e politici, scattati ad accusare il fondatore del Movimento di istigazione alla lotta armata. E domenica mattina Matteo Renzi, che nelle prime ore era restato in silenzio, mette il carico da novanta su Twitter: “Delirio dei 5 stelle ieri sul palco di Roma: aver mandato a casa Conte per portare Mario Draghi a Chigi è stata un’operazione difficile e rischiosa ma ne andremo fieri per sempre. Poi vedo Elly Schlein rincorrere il corteo grillino e domando ai riformisti del Pd: ma davvero volete finire così la vostra esperienza politica?”, provoca il leader di Iv, che punta ormai apertamente a svuotare il partito dai moderati.

Ma già sabato sera erano piovute polemiche per gli interventi di Grillo e del leader del Movimento Giuseppe Conte, che parlando della guerra in Ucraina ha detto di non voler fare sconti sul negoziato di pace e ha accusato i partiti al governo di essere “proni alle indicazioni di Washington e Bruxelles“. “Giusto trovare un terreno comune di azione per incalzare il governo,” ma “il Partito Democratico è dalla parte dell’Ucraina, della sua lotta per la libertà e per la sovranità del suo popolo”, attaccava l’ex ministro della Difesa dem Lorenzo Guerini. “La mia posizione sull’Ucraina è esattamente agli antipodi da quella rappresentata oggi dal M5s in piazza. Stendo un velo pietoso sulle brigate passamontagna. La cosa mi imbarazza molto. Molto”, rincarava l’ex sottosegretaria Alessia Morani. “Unire le opposizioni è fondamentale. Ma intorno a cosa ci uniamo? Alle farneticazioni di Beppe Grillo sui passamontagna?”, twittava polemica la vicepresidente del Parlamento Ue Pina Picierno. E nello scontro interno al Nazareno agita il coltello la maggioranza: “Non è un caso che esponenti responsabili del Pd si mostrino preoccupati, quando non sconcertati, dalle fughe in avanti di una Schlein che, interessata unicamente a creare un fronte anti centrodestra, neppure prende le distanze dalle irresponsabili parole assolutorie urlate dal palco dei 5 stelle sull’aggressione russa all’Ucraina”, dice il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

Unire le opposizioni è fondamentale. Ma intorno a cosa ci uniamo? Alle parole aberranti di Moni Ovadia sull’Ucraina o alle farneticazioni di Beppe Grillo sui passamontagna? — Pina Picierno (@pinapic) June 17, 2023

Critiche, ovviamente, anche da Azione, Italia viva e +Europa. “Sono pericolosi populisti, Azione è nata per sconfiggere quel populismo. Continueremo a stare alla larga dai 5s e da chi deciderà di unirsi a loro”, assicura Carlo Calenda. “Non s’era mai visto il leader della sinistra italiana rincorrere così un altro partito, intrupparsi nel corteo di altri sostenendo tesi altrui, rendersi subalterno. La mia solidarietà ai riformisti del Pd”, polemizza Enrico Borghi, ex deputato dem da poco passato a Italia viva. Raffaella Paita, capogruppo di Azione-Iv al Senato, attacca: “Alimentare odio è gravissimo, abbracciare chi lo fa lo è altrettanto. È un dolore vedere il Pd, partito che ha sempre garantito la tenuta istituzionale, ridotto in questo stato”. Stilettata anche dal segretario di +Europa, Riccardo Magi: “Non possiamo avere come valore la Resistenza e poi prestare il fianco a chi flirta con Putin come fa il M5s. Che ci facevi lì, Elly?”.