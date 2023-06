“Il pensiero unico con un martellamento incessante ha voluto farci credere che questa guerra è nata dall’uomo nero e cattivo che si è svegliato e ha deciso di invadere l’Ucraina. Non è vero, è una menzogna schifosa. Questa guerra è stata preparata artatamente da molti anni e il suo inizio è stato determinato dalla decisione di espandere la Nato“, un intervento senza mezzi termini quello di Moni Ovadia dal palco del M5S di Roma: “Molti esponenti della politica americana avevano avvertito che l’espansione della Nato sarebbe stata una catastrofe epocale… eccola la catastrofe, ci vogliono trascinare tutti in una guerra, per cosa? Perché gli Usa riaffermino la loro supremazia mondiale. Questa catastrofe sta distruggendo l’Europa, serva degli Stati Uniti, non si è alzata una voce contro quello che sta succedendo. Loro vogliono distruggere la federazione Russa e frammentarla in tante piccole repubbliche per poi concentrarsi sulla Cina”. Poi conclude: “Basta, alziamo la voce, rifiutiamoci in tutti i modi, non facciamoci intimidire da quattro buffoni che ti danno del putiniano solo perché rifiuti le loro menzogne. Torniamo nelle piazze“.