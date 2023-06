Elly Schlein si è presentata a sorpresa all’evento organizzato a Bologna da Gianni Cuperlo ed è intervenuta per ribadire la necessità di una mobilitazione forte su temi come la sanità, il lavoro e il pnrr, temi su cui il partito deve portare avanti una battaglia anche fuori dalle sedi istituzionali, chiamando a raccolta i militanti: “Da lunedì chiederemo a questa comunità di mobilitarci in modo forte sulla nostra agenda, che altrimenti rischia di non passare” e dare “forza e gambe alle nostre proposte” che potrebbero rischiare “di non arrivate”. Per Schlein si deve puntare al “green deal europeo: mentre vediamo un attivismo da quella parte – dice – deve esserci un attivismo nostro. Abbiamo tanto da dire e da condividere con le altre forze democratiche e ecologiste europee”.