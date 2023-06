Salvatore Baiardo, già condannato per favoreggiamento dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano (i boss palermitani condannati per le stragi del 1992 e del 1993) in una diretta TikTok ha affermato ieri che la procura di Firenze, nella persona del procuratore aggiunto Luca Tescaroli, avrebbe chiesto il suo arresto in data 26 maggio. La richiesta di custodia cautelare in carcere, sempre secondo Baiardo, sarebbe stata rigettata dei giudici. Però il procuratore Tescaroli avrebbe fatto opposizione e il 14 luglio si terrà una camera di consiglio nella quale altri giudici decideranno se accogliere la richiesta di arresto o meno. La Procura di Firenze non conferma né smentisce.

Baiardo si è lamentato nella diretta sostenendo che non ci sarebbero gli estremi per la sua carcerazione e ha spiegato il contesto dal quale sarebbe scaturita l’iniziativa del pm Tescaroli. “Tutto è nato presumo da questa fantomatica foto che ha detto Giletti”. Baiardo fa riferimento alla episodio della fotografia che, secondo quanto raccontato da Massimo Giletti ai pm di Firenze, lui stesso avrebbe mostrato al conduttore televisivo in un bar fuggevolmente senza dar modo all’interlocutore di controllare con calma l’autenticità dello scatto. Nella fotografia, secondo quanto riferito da Giletti ai pm, sarebbero stati ritratti, a detta dello stesso Baiardo a Giletti, Silvio Berlusconi, il generale dei carabinieri Francesco Delfino, e il boss Giuseppe Graviano. La fotografia sarebbe stata scattata nel 1992 sul lago d’Orta dove Giuseppe Graviano era latitante, probabilmente secondo Giletti con fini di ricatto.