Dal 21 giugno all’8 luglio si terranno fra Georgia e Romania gli Europei di calcio under 21. È stata ufficializzata la lista ufficiale dei 23 giocatori scelti dal ct Paolo Nicolato per puntare al tetto d’Europa. È il reparto difensivo ad essere considerato il vero punto di forza di questo gruppo, mentre sugli altri reparti si registrano alcune lacune e mancanze di personalità in grado di permettere un salto di qualità agli Azzurrini.

La grande sorpresa è senza dubbio la presenza in attacco di Willy Gnonto, talento del Leeds concesso da Mancini al collega Nicolato. Allo stesso modo, anche Tonali, Scalvini e Udogie -giocatori che vantano maggiore esperienza e qualità – sono già nel giro della Nazionale maggiore ma faranno parte della spedizione Under 21. In particolare il centrocampista del Milan, fuoriquota, sarà il vero punto di riferimento degli Azzurrini in mezzo al campo. Ha fatto scalpore invece l’esclusione tecnica di Mulatteri, l’attaccante di proprietà dell’Inter protagonista di una ottima annata col Frosinone con cui ha ottenuto la promozione in Serie A. Zanoli invece è stato costretto a rinunciare a causa di un infortunio.

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone);

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino).