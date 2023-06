Marta Fascina in lacrime davanti al feretro di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia ed ex premier, al termine dei funerali di Stato in Duomo a Milano. Commozione e lacrime anche per la primogenita Marina che ha accarezzato la bara del padre, così come, dopo di lei, gli altri figli che in segno di ringraziamento hanno fatto un inchino verso la piazza. Sia dentro la chiesa sia all’esterno, Fascina è rimasta per molto tempo mano nella mano con Marina.