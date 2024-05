Al Foro Italico di Roma proseguono gli Internazionali di tennis. Al via gli ottavi di finale del singolare maschile: dopo eliminazioni inattese e qualche borraccia di troppo, tra i migliori 16 del Masters 1000 ci sono diverse sorprese e purtroppo nessun italiano. Il cileno Nicolas Jarry infatti ha eliminato in tre set l’ultimo azzurro superstite, Stefano Napolitano. Tra i big rimasti, ci sono Medvedev, Tsitsipas e Zverev. Il greco sfida De Minaur, mentre l’altra sfida che promette spettacolo è quella tra Fritz e Dimitrov.

Il programma e il quadro completo degli ottavi di finale

Singolare maschile

Fritz-Dimitrov

Tabilo-Khachanov

Zhizhen-Monteiro

Jarry-Muller

Zverev-Borges

Hurkacz-Baez

Paul-Medvedev

Tsitsipas-de Minaur



Dove e quando seguire gli Internazionali di Roma

Gli Internazionali di Tennis verranno trasmessi – e coperti interamente – sui canali Sky Sport Tennis, oltre a Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, in streaming su SkyGo e NowTV. Inoltre, dopo averne acquisito i diritti, anche RAI 2 trasmetterà in chiaro alcune partite in diverse fasce orarie. Martedì 14 maggio è in programma la diretta dell’ultimo ottavo di finale, previsto alle ore 19 circa.