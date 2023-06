Il ct della nazionale di calcio francese Didier Deschamps ha deciso in extremis di convocare il giovane centrocampista classe 99′ Boubacar Kamara per le due amichevoli della Francia contro Gibilterra e Grecia in programma nei prossimi giorni. La scelta è arrivata all’ultimo, dopo che il connazionale Adrien Rabiot si è infortunato nel corso dell’ultima sessione di allenamento con la nazionale.

Il giovane ha però dovuto interrompere improvvisamente il suo viaggio di nozze proprio nel momento in cui stava decollando con sua moglie. Kamara si è recentemente sposato con l’influencer Coralia Porrovecchio e, al termine della stagione con l’Aston Villa, ha deciso di prendersi qualche settimana di pausa per festeggiare le nozze. Alla notizia della chiamata di Deschamps, i due sono dovuti scendere di fretta dall’aereo e dopo aver recuperato le proprie valige si sono diretti immediatamente a casa perché il giocatore avrebbe dovuto raggiungere velocemente il ritiro della nazionale.

La compagna di Kamara ha ironicamente commentato tutta la vicenda sui social postando le foto del marito che abbandona l’aeroporto con le valige dicendo: “Non so se ridere o piangere. Siamo dovuti scendere dall’aereo, ritirare le valigie, ed eccoci di nuovo a Marsiglia. Viaggio rimandato per una buona causa, ma tant’è…”

Boubacar Kamara’s first holiday as a married man was called off by Didier Deschamps when he selected him to replace the injured Adrien Rabiot for the June international break earlier today. His new wife posted to Instagram:

“I am not sure whether to laugh or cry.” pic.twitter.com/XMrEyaSw4S

— Get French Football News (@GFFN) June 11, 2023