Sul Ring of Fire sarà Tyson Fury contro Oleksandr Usyk, valida per la conquista delle cinque cinture mondiali unificate dei pesi massimi. Intanto, la gara (e i colpi gratuiti) è già cominciata. Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, il padre di Tyson Fury – John – ha avuto uno scontro ravvicinato con un componente del team avversario Usyk. In seguito a momenti di alta tensione, infatti, John ha tirato una testata a uno degli allenatori del clan ucraino. A testimonianza del forte impatto del colpo, Fury sr. è rimasto con la faccia insanguinata fino al termine della conferenza.

Absolute shit house, cheap shot head but on the smallest guy there, shouts ‘we can’t be beat’ – well you got beat plenty in the pro game John… @Tyson_Fury come and take your dad home???? pic.twitter.com/apTRo5IPcG — Gareth (@garethrichmond5) May 13, 2024



“Viviamo per sangue e fegato. Non possiamo essere battuti! Siamo spartani! Siamo spartani!”. Questo l’urlo del padre John rivolto ai presenti e alle telecamere: momenti di pura follia nella conferenza stampa di presentazione del Ring of Fire. A distanza di qualche ora, Fury sr. si è scusato pubblicamente: “Emozioni e tensioni sono alle stelle. Era un tipo molto irrispettoso. Ciò che conta per me è il rispetto per mio figlio e lui non ne ha mostrato. Mi scuso in modo sincero con tutti i soggetti coinvolti”.

Nel frattempo, la vera sfida tra i due pugili sarà sabato 18 maggio, sul ring della Riyadh Season.