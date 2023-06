Il corteo funebre di Silvio Berlusconi, partito da Arcore, ha attraversato diverse zone. Il feretro è passato davanti allo stadio del Monza, dove tifosi e cittadini hanno salutato l’ex presidente del Consiglio anche sventolando bandiere. Poi è arrivato a Milano, passando per viale Monza e piazzale Loreto, dove i sostenitori lo hanno accolto on un applauso. Quindi il corteo ha continuato la sua processione per le vie di Milano, fino all’arrivo in Piazza Fontana e quindi al Duomo.