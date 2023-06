“Un branco di cani rognosi ha speculato sul nome di Silvio Berlusconi. Ci sono dei maiali associati che hanno fatto delle cose vergognose nei confronti di quest’uomo che per me era come mio fratello. Verranno fuori delle cose sconcertanti. Denuncerò tutti e farò tremare mezza Italia con le mie rivelazioni“. Sono le parole pronunciate dal l’ex direttore del Tg4 Emilio Fede, contattato telefonicamente da Alberto Gottardo nella trasmissione Il Morning Show, dove ha assicurato la sua presenza ai funerali di Silvio Berlusconi: “Vorrei sedermi di fianco a lui. Io gli ho voluto bene come a un fratello”.