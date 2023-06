L’ingresso nel mondo dello sport professionistico, avvenuto nel 2018, è solo l’ultimo di una serie di grandi investimenti fatti da Jorge Mas, il miliardario di origini cubane che oggi è salito alla ribalta per le indiscrezioni secondo cui vuol portare Lionel Messi all’Inter Miami. La squadra fondata da David Beckham, di cui Mas è proprietario dal 2021, dovrà diventare secondo la nuova proprietà una “porta del calcio nelle Americhe” portando avanti grandi colpi di mercato come quello che sta per andare in porto.

Mas nasce a Miami nel 1963, e oggi ha un patrimonio stimato da Forbes di circa 1,3 miliardi di dollari. Suo padre, Jorge Mas Canosa, lasciò qualche anno prima l’isola di Cuba di cui era originario per sottrarsi al nuovo governo di Fidel Castro. La sua convinta opposizione alla rivoluzione lo portò poi ad unirsi alle formazioni di esuli addestrati dalla Cia per poi partecipare in prima persona al fallito assalto alla Baia dei Porci del 1961.

Jorge iniziò a lavorare nel 1984 per l’azienda del padre, una compagnia telefonica portoricana denominata Church & Tower, ricorda Forbes. Dopo averla rilevata completamente nel 1994 la trasformò in una multinazionale di costruzioni rinominata MasTecMtz che, grazie al suo operato, riuscì a rendere azienda internazionale con varie acquisizione fra Brasile, Spagna, Cile, Perù e l’Argentina. Nel 2022 il fatturato dell’azienda è stimato in 9,8 miliardi di dollari. Si tratta di una delle più grandi aziende statunitensi a conduzione ispanica.

I suoi investimenti non si sono fermati al settore delle costruzioni. Nel 1990 infatti Mas ha fondato la Neff Rentals, un’azienda di noleggio di attrezzature e utensili per l’edilizia venduta nel 2005 per un valore dichiarato di 510 milioni di dollari.