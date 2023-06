Alluvione lampo a Sezze, in provincia di Latina. Un forte temporale stazionario ha scaricato al suolo un’ingente quantità d’acqua. Le strade del centro abitato si sono rapidamente allagate e sono state travolte dall’acqua del torrente che attraversa la cittadina, nella zona di via Casali.

Gli abitanti sono al lavoro per spostare il fango e i detriti dopo l’esondazione. Altri nubifragi hanno coinvolto nel pomeriggio la zona di Velletri e di Sermoneta.