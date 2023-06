“Abbiamo tre obiettivi: dobbiamo vincere il campionato, dobbiamo vincere la Champions League e io devo diventare primo ministro“. Poche settimane fa, prima di essere licenziato come direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini ospite del podcast Muschio Selvaggio ha raccontato a Fedez dei suoi anni da calciatore e da capitano dei rossoneri. Tra i vari aneddoti, anche uno legato a Silvio Berlusconi, morto oggi all’età di 86 anni. Maldini ha raccontato del discorso fatto da Berlusconi, presidente del Milan dal 1986 al 2017, alla squadra prima dell’inizio della stagione 1993–94, quella che coincise con la sua discesa in campo in politica.

“Prima che diventasse primo ministro, nel 1994 avevamo una grande squadra”, ha spiegato Maldini. “Prima dell’inizio della stagione ci disse: ‘Abbiamo tre obiettivi: dobbiamo vincere il campionato, dobbiamo vincere la Champions League e io devo diventare primo ministro”. L’ex capitano ha aggiunto che chiese al suo presidente cosa legasse i prime due obiettivi al terzo. E Berlusconi rispose: “Perché se noi vinciamo la Champions League, io ho più possibilità di diventare primo ministro“. Maldini ha poi concluso: “Com’è andata? Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Champions League e lui è diventato primo ministro”.

In quella stagione il Milan di Capello vinse lo scudetto e il 18 maggio 2004 allo Stadio Olimpico di Atene Maldini alzò al cielo la Champions dopo che i rossoneri rifilarono 4 gol al Barcellona. Le vittorie sportive però furono successive alle elezioni politiche, che si tennero tra domenica 27 e lunedì 28 marzo 1994. Il primo governo presieduto da Berlusconi entrò in carica il successivo 11 maggio, quindi esattamente una settimana prima della vittoria del Milan ad Atene.

“Ci lascia un genio, visionario e sognatore, ma soprattutto un amico che ha cambiato la storia della nostra Italia. Grazie di tutto Presidente, hai fatto vivere a tutti noi milanisti un sogno lungo più di 30 anni, nessuno sarà mai come te”, ha scritto oggi Paolo Maldini sul suo profilo Instagram, ricordando Berlusconi.