Dopo la sconfitta subita dall’Inter per 1-0 in finale di Champions League contro il Manchester City, gli ultras del Milan hanno pensato di accogliere i rivali cittadini con una serie di striscioni posti in vari punti della città di Milano e non solo. I rossoneri sono stati eliminati dai nerazzurri in semifinale e ora gioiscono per la sconfitta dell’Inter a Istanbul.

Un gesto che è stato pienamente rivendicato dal direttivo della curva sud che, dopo aver affisso gli striscioni, ha scritto sui profili social: “Abbiamo voluto salutare il rientro dei Campioni d’Europa a Milano, dagli aeroporti al centro città! Milano è solo rossonera!”. I luoghi dove sono stati posizionati gli striscioni sono stati scelti infatti in maniera strategica, seguendo il percorso che il pullman dell’Inter, in rientro dall’aeroporto di Malpensa, avrebbe seguito fino alla città di Milano.