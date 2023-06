Tutto o niente in poche ore. Ed è finita nel peggiore dei modi: in una domenica da incubo i fratelli Esposito hanno perso tutte le tre finali in cui erano impegnati. Il primogenito Salvatore, 23 anni, con il suo Spezia è retrocesso in Serie B dopo aver perso lo spareggio salvezza contro il Verona. In B ci è rimasto pure il Bari dove gioca Sebastiano, 21 anni: nella finale playoff il Cagliari ha vinto 1 a 0 con gol di Pavoletti al 94esimo. Il fratello più piccolo, il 17enne Francesco Pio, è stato l’ultimo a finire in lacrime: nella notte con la Nazionale italiana Under 20 ha perso la finale Mondiale di categoria contro l’Uruguay, ancora per 1 a 0.

I fratelli Esposito sono scesi in campo quasi contemporaneamente: alle 20.30 Sebastiano con il Bari, alle 20.45 Salvatore con lo Spezia, alle 23 Francesco Pio con l’Italia Under 20. Una serata che sognavano diversa e che invece ha portato a tre sconfitte. Peraltro, i tre fratelli sono tutti in qualche modo legati all’Inter, che sabato sera ha perso la finale di Champions contro il Manchester City. Il più grande Salvatore, ci ha giocato nelle giovanili fino al 2018, quando è stato ceduto alla Spal. Sebastiano invece ha esordito con la maglia nerazzurra sotto la gestione di Antonio Conte e il suo cartellino appartiene ancora al club di Zhang. Francesco Pio, seguendo le orme dei fratelli, gioca nelle giovanili dell’Inter: in questa stagione 15 gol in campionato con la Primavera di Christian Chivu.