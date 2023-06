Si chiama Anna Tuzzato la ragazza italiana che ha perso la vita dopo che sabato mattina un incendio è divampato nel suo appartamento a Etterbeck (Bruxelles). La vittima aveva 29 anni e lavorava nella capitale belga da due anni come responsabile della comunicazione di una Ong. Dopo il rogo e il ritrovamento del corpo, le autorità hanno proceduto all’identificazione della vittima. Solo successivamente la notizia è stata comunicata ai famigliari della ragazza in Italia, originaria di Fiesso d’Artico (Venezia). Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, partito da una cucina del primo piano.