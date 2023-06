Un terremoto di magnitudo 3.6 ha interessato questa mattina la zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. La scossa è stata registrata attorno alle 8.44.

L’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, ha localizzato l’epicentro a una profondità di 3 km nel territorio di Pozzuoli, in prossimità di via Fasano. Si tratta del secondo di due eventi sismici registrati dall’Osservatorio Vesuviano questa mattina: il primo, di magnitudo 1.6 e registrato alle 8.17, è stato localizzato in prossimità di via Antiniana alla profondità di 2,5 km.

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, via social ha tranquillizzato i cittadini: “Comprendo le preoccupazioni di oggi e degli ultimi mesi per via del susseguirsi degli eventi sismici sul nostro territorio. Non è semplice la convivenza con questi fenomeni e la scossa di questa mattina turba tutti noi. Al momento non ci sono segnalazioni di danni”. “Siamo quotidianamente in contatto con i vertici dell’Ingv per il monitoraggio del fenomeno e ogni tipo di cambiamento di scenario sarà immediatamente comunicato. Ho già preso contatti diretti con i vertici dell’Osservatorio e della Protezione Civile e nelle prossime ore terrò un altro vertice in seguito alla scossa di stamane”, aggiunge.

Foto Ingv