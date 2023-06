Le immagini dall’alto che mostrano la nave cargo in rotta dal porto di Topcular, in Turchia, e diretta in Francia a Sete, oggetto di un presunto tentativo di sequestro da parte di alcuni migranti armati di coltello. I militari della brigata San Marco sono intervenuti sulla nave calandosi da due elicotteri della Marina all’altezza di Ischia. Ora gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori anche per capire le loro reali intenzioni e valutare eventuali legami col terrorismo