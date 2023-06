In panchina c’è Pep Guardiola, che di Champions League ne ha vinte eccome, sia da allenatore che da giocatore. Ma per il resto le due rose di Manchester City e Inter che a Istanbul si sfidano per alzare la coppe non sono formate da giocatori esattamente esperti nel vincere finali europee. Nessuno dei calciatori infatti ha mai vinto la coppa dalle grandi orecchie. O meglio, ce n’è soltanto uno, che certamente però non reciterà un ruolo da protagonista: si tratta di Scott Carson, terzo portiere del City.

Già, Carson ha oggi 37 anni e una lunga ma mediocre carriera alle spalle. Eppure, 18 anni fa, il suo destino sembrava diverso: fu ingaggiato dal Liverpool nel gennaio 2005, quando aveva appena 21 anni. I Reds lo acquistarono per fare da secondo portiere a Jerzy Dudek. Quindi Carson faceva parte della rosa guidata da Rafa Benitez che proprio quell’anno arrivò fino alla finale di Champions League, che si giocava proprio a Istanbul. Contro il Milan una partita che è passata alla storia: i rossoneri avanti 3 a 0, poi ripresi con tre gol in sei minuti nel secondo tempo. Infine, la vittoria del Liverpool ai rigori con Dudek grande protagonista. Carson non fece altro che godersi lo spettacolo e poi mettere in bacheca la medaglia d’oro della Champions. Diciotto anni dopo, sempre a Istanbul, potrebbe ripetersi la stessa scena.