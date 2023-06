“Il Mes è uno stigma che ora rischia di tenere bloccare delle risorse in un momento in cui invece stiamo tutti cercando risorse: poi non verrebbe utilizzato da nessuno”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al forum ‘L’Italia che verrà’ alla Masseria Li Reni. “Spero che si affronti questo tema in modo pragmatico e non come in Italia, in modo ideologico. Il Mes è un tema che sarebbe stupido aprire adesso, per due ragioni: la prima è che non ho cambiato idea sul Mes, ma è una parte di una serie di strumenti che vanno discussi nel loro complesso. Non ha senso ratificare la sua riforma se non sai cose prevede il nuovo patto di stabilità e crescita. Non sono convinto della proposta della commissione”