“È il momento di intensificare la mobilitazione e non di rallentarla, visto che i risultati ancora non ci sono”. Lo ha dichiarato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, parlando con i giornalisti al termine dell’incontro con il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati. “Penso che sia il momento di continuare la mobilitazione – ha aggiunto Landini – colgo l’occasione per dire che il 24 giugno abbiamo programmato una grande manifestazione a Roma, a difesa e sostegno della sanità pubblica, contro la privatizzazione della sanità, perché si facciano assunzioni di medici e infermieri”