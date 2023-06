Si stava svolgendo la cerimonia di consegna dei diplomi di un liceo, con gli studenti che festeggiavano. Ma un 19enne ha iniziato a sparare, uccidendo un un diplomato della scuola superiore Huguenot di 18 anni e un uomo di 36 anni. Erano rispettivamente figlio e padre. Cinque persone sono rimaste ferite, e una è in condizioni critiche. È successo fuori da un teatro di Richmond, in Virginia. L’autore, inizialmente fuggito, è stato subito arrestato ed è ora accusato di omicidio. Il giovane conosceva almeno una delle vittime. Numerose le pistole recuperate sulla scena del crimine. Con più armi da fuoco che abitanti, gli Stati Uniti hanno il più alto tasso di morti per arma da fuoco di qualsiasi paese sviluppato: 49mila nel 2021, rispetto ai 45mila dell’anno precedente.