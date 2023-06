“Una soluzione unica nel suo genere, nascosta tra i grattacieli e i centri commerciali della grande metropoli”: sui principali portali di annunci immobiliari è così che viene definita una delle case “igloo” di via Lepanto, nel quartiere Maggiolina di Milano. Si tratta di un vero e proprio pezzo di storia che adesso si può acquistare con circa 400mila euro: a metà degli anni Quaranta infatti, l’ingegnere Mario Cavallè progettò nel nord di Milano alcuni edifici nuovi, ispirati da una tecnica di costruzione che era stata messa a punto dagli americani per ospitare gli sfollati del Dopoguerra, e che anche in Italia sarebbero stati utilizzati per fronteggiare l’emergenza abitativa all’indomani dei bombardamenti della seconda guerra mondiale. Fu così che nacquero 12 case a forma di igloo, caratterizzate da mattoncini rossi, e con due piani, di cui uno interrato: 45 metri quadri in tutto, che includevano ingresso, bagno, due piccole camere e cucina.