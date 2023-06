Per l’omicidio di Ornella Saiu, la donna italiana uccisa con un colpo di pistola il 30 maggio a Playa del Carmen, in Messico, sono state arrestate tre persone. A riportarlo da fonti locali è LaPresse : Saiu, 40 anni, era stata freddata con un colpo di arma da fuoco sparato da un uomo che si era introdotto in una nota caffetteria della cittadina costiera, dove la donna lavorava come barista. Originaria della Sardegna, la 40enne viveva in Messico ormai da venti anni e aveva un figlio di diciotto.

La svolta nelle indagini è arrivata lunedì 5 giugno, quando il procuratore generale dello stato messicano di Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, ha confermato che tre persone sono state arrestate perché sospettate di essere implicate nell’omicidio della donna: i tre – come ha spiegato il procuratore durante una conferenza stampa – sono stati fermati nello stato di Veracruz e presto saranno messi disposizione dell’autorità giudiziaria locale per ampliare le indagini. Non è stato ancora rivelato quale sarebbe il collegamento dei tre con l’omicidio e non è ancora stata diffusa l’identità delle persone detenute, tuttavia nella foto segnaletica divulgata dalla procura appaiono i volti semicoperti di tre uomini apparentemente intorno ai trent’anni.

Il procuratore generale inoltre ha escluso alcune delle ipotesi che circolavano sul movente del delitto: “Escludiamo che si tratti di un omicidio per estorsione, sicuramente è da collegare al contesto personale, familiare, lavorativo sociale e patrimoniale”, ha dichiarato Montes de Oca. Ad avallare questa ipotesi secondo il procuratore è il fatto che “si è trattato di un’aggressione diretta puntualmente contro la persona” e che presumibilmente “non c’è stata pianificazione”, anche se l’omicidio non è avvenuto “in un contesto casuale”.

“Aspettiamo che ci vengano consegnate queste persone dallo stato di Veracruz per contrastare le dichiarazioni con le informazioni che abbiamo raccolto e sicuramente avremo un quadro più chiaro del movente”, ha concluso il procuratore. Secondo quanto emerso dal vaglio delle telecamere di sicurezza e dalle dichiarazioni dei testimoni, l’assassino sarebbe stato identificato come una persona di corporatura robusta: l’uomo, arrivato nel locale Sabrina 48 in sella ad una moto con un casco blu, era fuggito subito dopo aver freddato la donna, senza proferire parola.

Le prime indiscrezioni trapelate da fonti della stessa comunità italiana locale, all’indomani dell’avvio delle indagini, avevano anche parlato di “un vecchio amore di Ornella preso dalla gelosia”, ma la vicenda è ancora tutta da chiarire. Due giorni dopo l’omicidio, giovedì 1° giugno, i locali di Playa del Carmen gestiti da italiani sono apparsi listati a lutto per la morte della connazionale, che era conosciuta e apprezzata da tutti nella comunità, la più numerosa nella cittadina costiera meta del turismo internazionale. I Comites del Messico (gli organismi rappresentativi della collettività italiana, eletti dai connazionali residenti all’estero) avevano emesso un comunicato sui social dichiarando di “unirsi alla comunità italiana di Playa del Carmen per la tragica morte”, dove chiedevano “una risposta rapida e incisiva delle autorità in risposta a questa vile uccisione”.