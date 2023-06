La Juventus vuole dire addio alla Superlega. L’indiscrezione arriva dalla Spagna ed è l’apertura del principale quotidiano sportivo, Marca: il club bianconero ha scritto una lettera a Barcellona e Real Madrid, comunicando di “aver avviato le procedure” per abbandonare il progetto della Superlega. In attesa di conferme ufficiale, la mossa della Juve esprimerebbe chiaramente la volontà di tendere una mano all’Uefa, che deve ancora decidere se e come sanzionare il club per quanto emerso dall’inchiesta Prisma di Torino, che dal punto di vista della giustizia sportiva italiana ha portato ai 10 punti di penalizzazione per le plusvalenze e al patteggiamento per le manovre stipendi. La Juve è qualificata alla prossima edizione della Conference League, ma rischia l’esclusione dalle coppe almeno per la prossima stagione.

L’Uefa infatti sta ancora svolgendo le sue indagini, ma finora era emersa a Nyon la volontà di sanzionare un club come la Juventus – discorso analogo potrebbe riguardare il Barcellona e il caso Negreira – che è stato uno dei promotori della Superlega, il nuovo torneo in mano ai club che avrebbe tolto soldi e potere alla Uefa stessa, di fatto sostituendo l’attuale Champions League. A credere fermamente nella necessità della Superlega era stato soprattutto l’ex presidente Andrea Agnelli, travolto però insieme a tutto il vecchio cda dalle indagini torinesi. La nuova proprietà non aveva mostrato un ripensamento sul tema, almeno fino ad oggi. Un segnale che potrebbe far piacere al presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, molto più interessato a dare un’altra picconata alla Superlega piuttosto che a privare le coppe europee di un club come la Juventus.