I carabinieri hanno eseguito una serie di perquisizioni e sequestri nelle sedi della Guardia di finanza e della Guardia costiera, disposte dalla Procura di Crotone nell’ambito dell’indagine sul naufragio del barcone carico di migranti che si spezzò il 26 febbraio scorso impattando con una secca di fronte alla costa di Cutro, uccidendo 94 persone (imprecisato il numero dei dispersi). Lo scopo è di acquisire tutte le informazioni sulle comunicazioni e gli ordini di servizio intercorsi tra i vari comandi nella notte fra sabato 25 e domenica 26. Il sostituto procuratore Pasquale Festa ha iscritto i primi nomi nel registro degli indagati e ha fissato alcuni interrogatori.

L’indagine, su cui in Procura si mantiene il più stretto riserbo, punta ad accertare i motivi del mancato soccorso: la notte in cui fu avvistato il barcone, il relativo intervento fu gestito come operazione di polizia e non fu dichiarato l’evento Sar, cioè di ricerca e soccorso. In quell’occasione intervenne soltanto la Guardia di finanza: due unità navali uscirono in mare senza però riuscire ad individuare l’imbarcazione. Il procuratore Giuseppe Capoccia ha smentito la notizia, diffusa in un primo momento, che fosse stata perquisita anche la sede dell’agenzia europea Frontex. “Più che delle vere e proprie perquisizioni, stiamo eseguendo dei riscontri puntuali su elementi che ritenevamo mancanti per completare l’indagine”, precisa.