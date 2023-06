Non si fermano le polemiche (e anche qualcosa di più) dopo la finale di Europa League, vinta ai calci di rigore dal Siviglia contro la Roma. Dopo la scena di José Mourinho, che nel post-partita ha insultato l’arbitro nel parcheggio, sono stati i tifosi giallorossi protagonisti di minacce e aggressioni nei confronti del direttore di gara Anthony Taylor. Come si vede nel video, pubblicato sui social da Welcome to favelas, all’aeroporto di Budapest i supporter della Roma hanno incontrato l’arbitro, diretto al gate per tornare a casa. Da lì sono iniziati i cori e gli insulti, mentre sono volati spintoni e pugni.