Siviglia e Roma si giocano tutto nella finale di Europa League. Sembra la frase più banale del mondo, in questo caso è semplicemente una verità: vincendo il trofeo riscatterebbero una stagione altrimenti anonima. Il discorso riguarda soprattutto gli andalusi, ma anche i giallorossi che alla fine chiuderanno la Serie A nella stessa posizione e al massimo con gli stessi punti della scorsa stagione. La finale di Budapest però non mette in palio solo un trofeo. La vincente si guadagna un biglietto altrettanto preziosa che porta dritto alla prossima Champions League, con la garanzia di partire dalla prima fascia e avere quindi un girone non impossibile. Uno scenario che ridisegna le prospettive per il futuro, specialmente se si parla di due club come Siviglia e Roma.

C’è invece una differenza tra andalusi e giallorossi, riguarda il peso specifico della partita. Il Siviglia è il dominatore di questo torneo, che ha conquistato per ben 6 volte, di cui 4 solo nell’ultimo decennio. È abituata ad alzare la coppa. La Roma al contrario è solo alla sua quarta finale europea: una è stata giocata in Coppa dei Campioni e persa contro il Liverpool nel 1984, un’altra è stata giocata in Coppa Uefa e persa contro l’Inter nel 1991. E poi c’è la Conference League vinta l’anno scorso contro il Feyenoord, con Mourinho in panchina. Per i giallorossi quindi sarebbe la prima Europa League vinta, un traguardo storico. E l’esperienza di Mou – 5 trofei internazionali vinti – è l’unico elemento che può fare da contraltare all’abitudine del Siviglia a giocare questa partita. Che per la Roma vale appunto la gloria presente e un futuro diverso, al di là della permanenza dello stesso allenatore portoghese.

Orario e dove vederla in tv

La finale di Europa League tra Siviglia e Roma si gioca alla Puskas Arena di Budapest mercoledì 31 maggio alle ore 21. La partita verrà trasmessa in chiaro su Rai1, su Sky Sport (canali 201, 203 e 213), in streaming su Dazn, su NOW, su SkyGo e su RaiPlay.